وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح مبنى مركز كافل

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي مبنى مركز "كافل" الاجتماعي التابع لمؤسسة "كافل" لرعاية أيتام البلد الحرام بحي الحسينية بمكة المكرمة بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "كافل" الشيخ صالح بن حميد.

وألقى الوزير كلمة بالمناسبة شكر فيها رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كافل" الشيخ صالح بن حميد وجميع العاملين بالمؤسسة على ما يقدمونه في خدمة الأيتام واليتيمات، معبراً عن سعادته بالحماس والإحساس الذي شاهده على محيا منسوبي مؤسسة "كافل"، وكذلك سعادته بالحضور ومشاركة أبنائه الأيتام، داعياً الله بالتوفيق له ولزملائه بالوزارة لخدمة هؤلاء الأيتام، مؤكداً أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها لخدمة هذه الفئة بكل ما لديها.

واشاد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد خلال المناسبة بالمشاركة الإيجابية بين القطاع الخيري والخاص مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وأشار الى ان الجمعيات الخيرية، وخصوصاً الجمعيات التي ترعى الإنسان، لها دور كبير في بلادنا بتوفيق الله أولاً، ثم رعاية الدولة وإخلاص القائمين على هذه الجمعيات؛ إذ إن العمل لا يقوم على الرجال، بل على العمل المؤسسي؛ لأن الرجال يذهبون لكن الاستثمارات والطرق الإدارية تبقى. مؤكداً أن "كافل" في أيد أمينة.