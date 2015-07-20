بعد قطيعة نصف قرن.. كوبا وأمريكا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية رسميا اليوم

بعد قطيعة استمرت لنصف قرن تقريبا، تعود العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة اليوم الاثنين.

ورفع العلم الكوبى بالولايات المتحدة بعد نصف قرن من قطع العلاقات بين الطرفين وللمرة الأولى منذ 1961، عندما قطعت العلاقات بين البلدين الجارين، وسيرفع العلم الكوبى على الفيلا المبنية من الحجر الكلسى والتى ترك الإهمال أثره عليها بعض الشىء، وتضم اليوم شعبة المصالح الكوبية فى الولايات المتحدة.

ويشارك فى الحفل المقرر اليوم وزير الخارجية الكوبى برونو رودريجيز، إضافة إلى حضور 500 شخص، وسيكشف عن لوحة تكرس رسميا وضع السفارة الجديد.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيرى، قال إن كيرى ورودريجيز سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد اجتماعهما. وقال كيرى أنه يتوقع أن يجرى الاثنان "محادثات جوهرية"، مضيفا أنه يوجد "العديد من القضايا التى مازالت نشطة فى المحادثات". أول زيارة رسمية لوزير خارجية كوبى لواشنطن وستكون هذه هى أول زيارة رسمية لوزير خارجية كوبى إلى واشنطن منذ العام 1959، وسيتوجه برونو رودريغيز بعد ذلك إلى وسط واشنطن على بعد بضعة كيلومترات جنوبا للقاء نظيره الأمريكى جون كيرى فى مقر وزارة الخارجية، وهناك أيضا سيرفع العلم الكوبى وسط أعلام جميع الدول التى تقيم فيها واشنطن سفارة.