مصادر أمنية: خطة لمواجهة هروب السائقين من الأكمنة بالطرق السريعة

قالت مصادر أمنية، إن الإدارة العامة للمرور بصدد تنفيذ خطة جديدة تستهدف تطوير أساليب التعامل مع محاولات السائقين لخداع رجال الأمن بالطرق السريعة، والسيطرة على الطرق غير الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية التى يسلكها المخالفون للقانون.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "يستخدم السائقون فى مصر طرقًا وحيلاً للهروب من الكمائن المرورية التى تتواجد على الطرق الدولية والسريعة، لمنع ملاحقتهم من قبل الإدارة العامة للمرور، لوجود مخالفات سواء بانتهاء رخصة السيارة، أو عدم تجديد رخصة القيادة، ويكون هناك ملصقات يضعها السائقون على سيارتهم مثل "فاميه" أو عدم وجود رخصة قيادة معهم".

وأشارت المصادر، إلى أن أغلب السائقين على الطريق الدائرى وطريق مصر إسكندرية الزراعى يستخدمون الطرق غير الممهدة أثناء نشر كمائن تفتيشية على الطريق، وذلك للهروب من الملاحقات الأمنية، وتكون أغلب الطرق التى يتخذها السائقون للهروب من الكمائن طرقًا زراعية أو صحراوية قريبة من الطريق الذى يتم وضع الكمين فيه، ويلجأون للمرور فى تلك الطرق الوعرة ثم يعودون للمرور على الطريق نفسه بعد المرور من المنطقة الذى يقف فيها الكمين.

وبحسب المصادر: "هناك طرق وممارسات أخرى يلجأ إليها قائدو السيارات للهروب من الكمائن، خاصة بعض السائقين الذين انتهت رخصة سيارتهم أو يكون غير حامل لرخصة قيادة أو منتهية، ويستخدم السائقون تلك الحيلة بعد إبلاغهم عن طريق زملائهم بوجود كمين على الطريق، فيقوم السائق بفتح "كابوت" السيارة ويدعى وجود عطل قبل وصوله للكمين، والذى لا يبتعد عن المكان التى تعطلت فيه السيارة، ويستمر قائد السيارة فى مكانه لحين رفع الكمين من على الطريق".