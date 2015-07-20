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"زملكاوى" يدعو أهله وأصدقاءه لزفافه والاحتفال بفوز الزمالك بالدورى

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"زملكاوى" يدعو أهله وأصدقاءه لزفافه والاحتفال بفوز الزمالك بالدورى "زملكاوى" يدعو أهله وأصدقاءه لزفافه والاحتفال بفوز الزمالك بالدورى
صمم مشجع زملكاوى بمحافظة الدقهلية، يدعى "محمد مصطفى عوض"، دعوة حفل زفافه لتحمل شعارى نادى الزمالك ودرع الدورى، وكتب فيها أنه يتشرف بدعوة الأهل والأصدقاء لحضور حفل زفافه والاحتفال بدرع الدورى الـ12 للزمالك.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد تخلى فى اللحظات الأخيرة لإنقاذ القمة رقم 110، حيث أبلغ مجلس الوزراء الجبلاية، بموافقة الأمن ووزارة الداخلية على إقامة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

- محلب ينقذ مباراة القمة 110 فى اللحظات الأخيرة.. رئيس الوزراء يتدخل لنقل المباراة لاستاد برج العرب.. وزارة الداخلية توافق على تأمين اللقاء فى السابعة والربع مساء.. والأهلى يرحب بالقرار

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