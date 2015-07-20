اللوز المطحون.. فوائد جمالية للجسم من الوجه حتى القدم

اللوز المطحون أحد أهم مكونات الماسكات الطبيعية، ويفضل لا شك استخدامه طبيعيا دون إضافات على الجسم مباشرة، فلطالما كانت منتجات الطبيعة هى هديتها للإنسان للتمتع بالجمال والصحة.

الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الجلدية والتناسلية أكدت أن فوائد اللوز المطحون لا تتوقف عند كونه له الكثير من الفوائد لبناء الجسم، وضبط نسب السكر فى الدم، كما يساعد على خفض نسب الكوليسترول غير المفيدة، مع الاهتمام بزيادة نسب الكوليسترول الجيدة.

إلا أن اللوز المطحون له من الفائدة الجمالية الظاهرية الكثير، فحسبما تضح ابتسام فهو يدخل كمكون رئيسى فى كل الماسكات والكريمات ذات الجودة العالية لرائحته الجميلة، ولفائدته السريعة والكبيرة، ونتائجه التى تظهر سريعا على البشرة والجلد.

-اللوز المطحون يساعد على التخلص من قشور الجسم الزائدة، ويخلصه من تشققاته الخشنة.

>-اللوز المطحون يزيل الخلايا الميتة من الجسم كليا.

>-اللوز المطحون علاج فعال للسواد حول العينين والهالات الداكنة.

>-اللوز المطحون مفيد لجمال ونضارة الوجه يعطيه نعومة وبريقا لا يضاهى.

>-اللوز المطحون يمكن وضعه على الجسم الحساس، فلا خوف عليه منه لأنه معالج لمشكلات الجلد وحساسيته.