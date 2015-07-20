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رفع 257 مليونا و725 ألف متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

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رفع 257 مليونا و725 ألف متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة رفع 257 مليونا و725 ألف متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة
أعلنت إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس فى بيان أنه تم رفع 257 مليونا 725 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 98%، من إجمالى 260 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه باستخدام 30 كراكة من إجمالى 45 كراكة عاملة بالمشروع، بعد إنهاء 15 كراكة أعمالها ومغادرة مواقع العمل".

وأشار البيان إلى أن 20 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى "NBVT" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة، تمكنت من رفع 196 مليونا و420 ألف متر مكعب بنسبة 97,2%.

و5 كراكات تابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى "DI GLDD " تعمل فى التفريعة الغربية للقناة بمنطقة البحيرات، وتمكنت من رفع 46 مليونا و915 آلاف متر مكعب بنسبة 99,9%. و5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح تمكنت من رفع 14 مليونا و390 ألف متر مكعب بنسبة 93,5%.

- الوفد الشعبى يقوم بجولة بحرية لتهنئة عمال قناة السويس الجديدة بالعيد

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