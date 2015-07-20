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"الرى": بدء التصوير الجوى للدلتا ضمن مشروع "خريطة مصر الإلكترونية"

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"الرى": بدء التصوير الجوى للدلتا ضمن مشروع "خريطة مصر الإلكترونية" "الرى": بدء التصوير الجوى للدلتا ضمن مشروع "خريطة مصر الإلكترونية"
كشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أنه جار البدء فى أعمال التصوير الجوى للدلتا ضمن مشروع إنشاء خريطة الإلكترونية فى ضوء بروتوكول بين الهيئة وإدارة المساحة العسكرية.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات صحفية أن الهيئة المصرية للمساحة نفذت عدد من المشروعات التى تسهم فى دفع مسيرة الإنجاز على المستوى الحكومى بما يخدم منظومة العمل بمختلف أجهزة الدولة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى مشروع توقيع الأحوزة العمرانية للمدن والكفور والنجوع لمحافظات الجمهورية تضمنت عدد(50) مدينة و(2000) كفر ونجع، وجار تنفيذ المرحلة الثانية، وتم خلالها تنفيذ (21) مدينة (5317 ) كفر ونجع.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة تضم معظم الوزراء المعنيين، لمنع التلاعب والتصدى للاعتداء على أملاك الدولة من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمى، لاستخدامها فى الخطط التنموية القومية والاستفادة بها فى اتخاذ القرار.

وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الهيئة المساحة ستبدأ من خلال برنامج الأملاك الخاص بها ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل زمام كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة.

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