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مجلس أمناء العاشر يشارك فى رفع كفاءة الطرق بالمدينة على نفقته

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مجلس أمناء العاشر يشارك فى رفع كفاءة الطرق بالمدينة على نفقته مجلس أمناء العاشر يشارك فى رفع كفاءة الطرق بالمدينة على نفقته
أكد الدكتور أبو العلا أبو النجا الأمين العام لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أن المجلس يبحث حاليا تطوير بعض الطرق بالمدينة ورفع كفاءتها على نفقة المجلس كنوع من المشاركة فى تطوير المدينة باعتباره الهدف الأساسى الذى أنشأ المجلس من أجله.

وقال الدكتور أبو النجا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هناك عدة طرق داخل المدينة تحتاج إلى تطوير والمجلس سيقوم بتطويرها بشكل نموذجى، كما سيتم البدء فى إنشاء المجزر الآلى، حيث تم تخصيص 11 فدان لإنشائه وجار الانتهاء من الإجراءات .

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