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"مصر بلدى": 157 مرشحا للحزب يتنافسون على الفردى فى الانتخابات القادمة

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"مصر بلدى": 157 مرشحا للحزب يتنافسون على الفردى فى الانتخابات القادمة "مصر بلدى": 157 مرشحا للحزب يتنافسون على الفردى فى الانتخابات القادمة
قال قدرى أبو حسين، رئيس حزب بلدى، وعضو ائتلاف الجبهة المصرية إن حزبه نظم عددا من الجولات فى المحافظات استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة خلال إجازة العيد.

وأوضح رئيس حزب مصر بلدى لـ"اليوم السابع" أن عدد المرشحين فى الدوائر الفردية للحزب بلغ 157 مرشحا وننسق مع ائتلاف الجبهة المصرية فى الدوائر الفردية على باقى المواقع.

وأشار عضو ائتلاف الجبهة المصرية إلى أن هناك توافقا مع قائمة فى حب مصر رغم إعداد القوائم الخاصة بالجبهة المصرية لكن الأولوية لقائمة تجمع أغلب القوى المدنية .

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