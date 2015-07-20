10 عادات غذائية تحمى طفلك من السمنة

ما هى العادات الغذائية الصالحة التى تحد من إصابة طفلى بالسمنة؟ سؤال يطرأ على أذهان جميع الأمهات، والهدف منه هو الحفاظ على صحة أبنائهن وتجنب تعرضهم للسمنة.

تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح الغذائية التى تحد من إصابة طفلك بالسمنة، ومنها:

>1- ينصح بتجنب الطهى بالزبد الصفراء أو وضع القشدة فى الطعام، لأنها تزيد من إصابة طفلك بالسمنة، وأيضا تعرضه للإصابة بالكليسترول وارتفاع نسبة ضغط الدم.

>2- الإكثار من تناول طفلك للأسماك لأنها مفيدة لصحته وخاصة للمخ.

>3- يمكنك تعويد طفلك على تناول المكسرات ولكن دون الإسراف فى تناولها.

>4- ينصح بعدم الإكثار من تناول للحوم الحمراء والدجاج وإزالة الدهون المتواجدة داخلها قبل الطهى، والاكتفاء بتناولها مرتين أسبوعيا.

>5- الاهتمام بتناول الأطفال البيض المسلوق على الأقل 4 مرات فى الأسبوع.

>6- ينصح بعدم اعتياد طفلك على تناول اللحوم المصنعة .

>7- ينصح بالطهى بزيت عباد الشمس لأنه أخف ضررا من السمن والزبد.

>8- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة .

>9- تجنب تناول الأطعمة المقلية .

>10- عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تتسبب فى الإصابة بهشاشة العظام، والسمنة.