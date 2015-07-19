رئيس جامعة بنى سويف:21 يوليو بدء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد عن بدء سحب استمارات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى دخول كلية الفنون التطبيقية التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات حيث إن الاختبارات سوف تبدأ الثلاثاء 21 يوليو الجارى وتستمر حتى الجمعة 24 يوليو.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، إلى أن مقر اختبارات القدرات سوف يتم فى مبنى كلية الفنون التطبيقية بشرق النيل، وتبدأ بعد استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المدرجة بالمظاريف وفقا للجدول المعلن بالكلية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويتم إبلاغ نتائج القدرات لبرنامج التنسيق الإلكترونى بالقاهرة ليتم تزويده أولا بأول بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها.

وأضاف لطفى أن سحب الملفات مستمر أيضًا حتى يوم الجمعة 24 يوليو الجارى من مبنى كلية الفنون التطبيقية بشرق النيل، وقد تم تحديد بعض الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية، وهى أصل رقم الجلوس وصورتين منه، وصور شخصية حديثة.