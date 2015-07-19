مش بس الستات.. الرجال يحاربون التجاعيد بالبوتكس

تعد التجاعيد وخطوط الوجه من أكبر المشاكل التى تواجه النساء بشكل خاص، وبدأ الرجال مؤخرا باتباع تلك الوسيلة للعمل على تأخير ظهور تجاعيد الوجه.

فى هذا الشأن أرسل قارئ يسأل عن فاعلية حقن الفيللر والبوتكس لعلاج التجاعيد التى بدأت تظهر فى جبينه.

وتجيب عن سؤاله الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، مؤكدة أن فى الفترة الأخيرة بدأت أنظار الرجال تتجه لعمليات التجميل، وأهمها بالطبع علاج تجاعيد البشرة، بل يكاد يقترب عدد الرجال المقبلين على تلك العملية، من عدد النساء اللاتى يقمن بالاستعانة بحقن الفيللر والبوتكس لعلاج تجاعيد البشرة.

وتوضح هديل أن التجاعيد التى تظهر على وجه الرجل تتميز بالشدة بصورة مضاعفة لما يظهر عند المرأة، والسبب يرجع إلى قوة عضلات الوجه عند الرجال مما يمثل ضغطا مضاعفا على تجاعيد البشرة ويساعد على زيادة عمق خطوطها.

وبالتالى فالرجال بحاجة أكبر للعناية ببشرتهم وتجنب ظهور تجاعيد البشرة بصورة مبكرة، فمع الوقت وتكرار الحقن تبدأ العضلات بالارتخاء تدريجيا، وهو ما يساهم فى تحسن شكل البشرة على المدى الطويل.