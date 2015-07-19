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#في_القمة - اتحاد الكرة: إقامة اللقاء في برج العرب ' بشرة خير '

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#في_القمة - اتحاد الكرة: إقامة اللقاء في برج العرب ' بشرة خير ' #في_القمة - اتحاد الكرة: إقامة اللقاء في برج العرب ' بشرة خير '

يستبشر ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري خيرا بإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء.

الأهلي أصر على عدم خوض مباراة القمة يوم 21 يوليو أمام الزمالك في ملعب الجونة.

ثم قرر إبراهيم محلب رئيس الوزراء نقل المباراة لملعب برج العرب حلا للأزمة، طالع التفاصيل من هنا.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج كلام في الكورة على قناة CRT يوم الثلاثاء: "أرى أن الموافقة على لعب المباراة في برج العرب بشرة خير".

وأضاف "سنعمل على استقبال ملعب برج العرب لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية المقبلة، بعدما توقف الأمر لفترة".

ولم يلعب الأهلي على ملعب برج العرب منذ مباراة توسكر في دوري أبطال إفريقيا 2013 بسبب تجاوزات جماهيره في حق المشير محمد حسين طنطاوي، حسب تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة وقتها.

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