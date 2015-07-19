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العراق: داعش يدمر ملعب الرمادى الأولمبى

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العراق: داعش يدمر ملعب الرمادى الأولمبى العراق: داعش يدمر ملعب الرمادى الأولمبى
ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأحد أن تنظيم داعش دمر ملعب الرمادى الأولمبى بعد انسحاب القوات العراقية منه فى مدينة الرمادى.

وقال مصدر أمنى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "فرض تنظيم داعش سيطرته على منطقة الملعب الواقعة شمالى الرمادى مركز محافظة الأنبار، ثم قام بتفجير الملعب الأولمبى وهو قيد الإنشاء بالكامل بعبوات ناسفة شديدة الانفجار بعد أن اكتملت جاهزيته بنسبة 70% ويعد من أبرز الملاعب الرياضية فى المحافظة".

وأضاف المصدر أن "تمت سيطرة تنظيم داعش على منطقة الملعب بعد انسحاب القوات العراقية على خلفية اشتباكات مسلحة مع داعش".
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