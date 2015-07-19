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نيابة سوهاج تأمر بدفن جثة ضابط وشقيقه انقلبت سيارتهما بطريق البحر الأحمر

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نيابة سوهاج تأمر بدفن جثة ضابط وشقيقه انقلبت سيارتهما بطريق البحر الأحمر نيابة سوهاج تأمر بدفن جثة ضابط وشقيقه انقلبت سيارتهما بطريق البحر الأحمر
أمر الحسن فنجرى مدير نيابة مركز أخميم بسوهاج، بالتصريح بدفن جثة ضابط شرطة ويدعى محمد رمضان ضابط بمصلحة السجون وشقيقه خالد موظف بشركة للتأمين، كما أمرت بسؤال شقيقهما الثالث أحمد موظف والمصاب بإصابات متفرقة بالجسد، وندب المهندس الفنى لمعاينة السيارة وذلك بعد انقلاب السيارة الخاصة بهم على طريق سوهاج – البحر الأحمر مما أدى إلى مصرعهما وإصابة الثالث.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بلاغا بمصرع شقيقين وإصابة الثالث أثر انقلاب السيارة 561 أ- ر – ى على طريق سوهاج – البحر الأحمر بعد اختلال عجلة القيادة فى يد المتوفى الأول مما أدى إلى انقلابها، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم التحفظ على الجثتين بمستشفى سوهاج العام ونقل المصاب للعلاج .

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مصر 365

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