انفجار فى البحرين يستهدف دورية للشرطة

اعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن انفجارا استهدف الاحد دورية للشرطة فى قرية العكر الغربى ذات الغالبية الشيعية فى البحرين من دون تسجيل وقوع اصابات.

ووصفت وزارة الداخلية فى تغريدة على تويتر التفجير ب"العمل الارهابي"، وأعلنت عن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث الثانى من نوعه خلال 24 ساعة.

وكانت دورية اخرى للشرطة تعرضت السبت لانفجار فى قرية كرانة قرب العاصمة المنامة حسب المصدر نفسه.

وأعلنت وزارة الداخلية الاربعاء الماضى أن شخصا قتل بينما كان يحاول زرع قنبلة فى العكر الشرقى وهى ايضا قرية ذات غالبية شيعية قرب المنامة.

وكان من المقرر أن تستهدف القنبلة الشرطة.

وفتح تحقيق فى الحادث حسب ما اضافت الوزارة من دون أن تحدد هوية الشخص الذى قتل.

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