"القومى للمرأة" يحرر 4 بلاغات لتحرش جسدى بفتيات ويرصد 26 لفظى بوسط البلد

أعلن المجلس القومى للمرأة عن رصد ما يقرب من 26 حالة تحرش لفظى و4 بلاغات لحالات تحرش خلال اليوم الأول والثانى لعيد الفطر المبارك، حيث قام مكتب شكاوى المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية بتحرير محاضر لهذه الحالات بقسم قصر النيل .

وأشار المجلس القومى للمرأة، فى بيان له اليوم، أن حالات التحرش اللفظى تم اتخاذ اللازم لتحرير بلاغات ضد المتحرشين، إلا أن الناجيات رفضن تحرير البلاغات وتم التنازل عنها بالحال.

وتلقت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس اتصالاً هاتفياً من اللواء خالد عبد الله مدير أمن القاهرة لبحث التنسيق والتعاون بين الجانبين للتصدى لحالات التحرش، وأثنت على الجهود التى تقوم بها وزارة الداخلية لضبط وقائع التحرش وطمأنة المواطنين ومن بينها انتشار الدوريات المترجلة فى الشوارع الرئيسية، والأماكن المزدحمة وفى الميادين وأمام السينمات والحدائق والمتنزهات، واتخاذ الوزارة كافة التدابير التى تكفل سرعة التدخل فى حالة حدوث وقائع تحرش ،وانتشار عناصر الشرطة النسائية .

يذكر أن محامى مكتب شكاوى المرأة تواجدوا فى شوارع منطقة وسط البلد للتنسيق مع وزارة الداخلية للتعامل مع حالات التحرش حال وقوعها.