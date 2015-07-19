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11 مليون جنيه لرصف الشوارع و تبليط الحارات بحي جنوب المنيا

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11 مليون جنيه لرصف الشوارع و تبليط الحارات بحي جنوب المنيا 11 مليون جنيه لرصف الشوارع و تبليط الحارات بحي جنوب المنيا

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

إعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، مبلغ 4 مليون جنيه من حساب صندوق خدمات المحافظة، وذلك لتبليط الحواري بحي جنوب المدينة، حيث تم بدء العمل فيها عن طريق مصنع البلاط بالوحدة المحلية، كما تم تخصيص أكثر من سبعة ملايين جنيه من خطة هذا العام لرصف شوارع حي جنوب المدينة بهدف إحداث طفرة نوعية يشعر بها أهالى مدينة المنيا، ومنها شارع الجسر “بين المخابز” شمال بين الجناين، شارع الحميات ، شارع خلف مجمع مدارس الزخرفية و شارع سيدى حبيب.

من جانبه أكد مجدي نصر نائب رئيس مدينة المنيا الحرص على تطوير العديد من المناطق العشوائية والمهشمة في المحافظة، بهدف إعادة الشكل الحضاري والجمالي والذي يساعد على بث روح البهجة والسعادة لدى المواطنين والسعي لتحقيق العدالة الإجتماعية.

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