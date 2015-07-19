مصادر يمنية: طيران التحالف يقصف مواقع للحوثيين فى البيضاء

قصف طيران التحالف العربى اليوم الأحد مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية مدعومة بقوات عسكرية موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر صحفية فى البيضاء إن القصف استهدف مواقع فى مديرية الزاهر حيث يحتفظ فيها مسلحو الحوثى بصواريخ الكاتيوشا.

وأشارت إلى أنه لم يتسن التأكد من وقوع قتلى وجرحى جراء الغارات.

يذكر أن طيران التحالف العربى بقيادة السعودية شن عشرات الغارات على مواقع الحوثيين فى البيضاء، بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومقاتلى المقاومة الشعبية فى المحافظة.

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