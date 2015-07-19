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فتاة تحاول الانتحار بسبب رفض والدها تزويجها من شاب تحبه فى الإسماعيلية

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فتاة تحاول الانتحار بسبب رفض والدها تزويجها من شاب تحبه فى الإسماعيلية فتاة تحاول الانتحار بسبب رفض والدها تزويجها من شاب تحبه فى الإسماعيلية
حاولت فتاة الانتحار من أجل إجبار أهلها على الموافقة على زواجها من حبيبها بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية إشارة من مستشفى جامعة قناة السويس تفيد بوصول فتاة تدعى (و . أ . أ) 24 سنة مصابة بحالة إعياء وتسمم وحالتها العامة سيئة نتيجة تناولها مادة غير معلومة "سامة" محاولة الانتحار.

وبسؤال أحد أقاربها أفاد بأن الفتاة أقدمت على الانتحار بسبب عدم موافقة والدها على الارتباط من شخص تحبه وتهديد والدها لها بالقتل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365