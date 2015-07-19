مصرع طفلة عمرها 3 سنوات بعد أن صدمتها سيارة فى الإسماعيلية

لقيت طفلة مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة بمنطقة أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلة صدمتها سيارة بمنطقة أبوعطوة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ الرائد خالد شعلان رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه ومن خلال المعاينة تبين مصرع الطفلة ( ج . أ . م ) 3 سنوات نتيجة اصطدام سيارة بها بمنطقة ابوعطوة.

تم نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية الجامعى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.