محافظ المنوفية: استغلال جميع المساحات المهدرة بالمنشآت الحكومية للنفع العام

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إنه تلاحظ له أثناء مروره الميدانى بمختلف قرى ومدن المحافظة وجود مساحات كبيرة يمكن اعادة استغلالها فى انشاء مشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومكاتب بريد وغيرها من المشروعات والتى تكلف الدولة مبالغ كبيرة لتوفير أراضى لها، فأصدر عبد الباسط تعليمات بحصر تلك المساحات الغير مستغلة، وتم الحصر بمعرفة كل من الدكتوره هناء سرور وكيلة وزارة الصحة وفرج ابراهيم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ، وشمل الحصر 129قرية .

و أسفر الحصر عن توافر مساحات تتراوح بين الـ500 م2 و17000 م2 دون استغلال، منها مساحة 7000 م2 بالوحدة الصحية بشبرا بخوم،6000م2 بالوحدة الصحية بميت سراج التابعين لمركز قويسناو9000م2 بالوحدة الصحية بميت عفيف و17000م2 بالوحدة الصحية بفيشا الصغرى و6500م2 بالوحدة الاجتماعية بمناوهلة التابعين لمركز الباجور و8000م2 بالوحدة الصحية بكفر ربيع مركز تلا ، و3800م2 بالوحدة الاجتماعية بسدود مركز منوف.

وبالعرض على المحافظ صباح اليوم ، أصدر قرارا باستغلال هذه المساحات للجهات الحكومية التى تعانى من عدم وجود مساحات من الاراضى لتقديم خدماتها عليها منها على سبيل المثال عدد 9 نقاط شرطية بقرى مراكز أشمون ومنوف وقويسنا وبركة السبع تؤدى الخدمة من مبانى متهالكه ومؤجرة ولا يجوز اعادة البناء عليها حال تهدمها طبقا للقانون .

وصرح المحافظ بأنه سيتم استغلال هذه المساحات لانشاء مشروعات النفع العام بحيث لا تتكلف الدولة أية مبالغ من ناحية ومن ناحية أخرى احسان استخدام اراضى الدولة وخدمة المواطنين وفى السياق نفسة امر المحافظ بمخاطبة جميع الجهات الحكومية التى تحتاج الى اقامة منشأت ولايتوافر لديها المساحات الكافية واكد المحافظ ان الحكومة كل لا يتجزأ وانه لا مكان للأيدي المرتعشة حيث يعد عدم أستغلال هذه المساحات حبسا للمال العام فضلا عن كونه يجعل منها أماكن لتجمعات القمامه ومطمعا للمتعدين