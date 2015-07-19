بالصور.. أهالى الأقصر يودعون النقيب مصطفى حجاج شهيد حادث سيناء الإرهابى

ودع الأهالى بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، جثمان الشهيد النقيب مصطفى حجاج حلمى "26 عاما"، الذى استشهد فى الحادث الإرهابى بسيناء الذى وقع أمس السبت، وهتف أهالى الشهيد "يسقط الإرهاب.. تحيا مصر "، و"الشهيد حبيب الله".

وتقدم الجنازة المهيبة كل من اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، ومحمد سليمان رئيس مدينة إسنا، والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة، وقيادات الشرطة والقوات المسلحة بالأقصر، وذلك فى مسجد "الكبير" بالقرية.

البداية كانت باستشهاد النقيب مصطفى حجاج حلمى "26 عاما"، فى الهجوم الإرهابى، الذى وقع بسيناء، خلال مشاركته فى عملية تطهير عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية بمناطق (المهدية - التومة - الزوارعة) ما أسفر عن تدمير سيارتين (كروز دفع رباعى - تايلاندي) ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلها وذلك بمنطقة الحمدين جنوب الزوارعة واستشهد النقيب وثلاثة من الجنود وأصيب 4 آخرون إثر سقوط قذيفة عشوائية فى محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد.

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