غرق شابين بمصيف بلطيم والمئات يشيعون جثمان أحدهما بكفر الشيخ

لقى شابان مصرعهما، اليوم الأحد، غرقا بمصيف بلطيم بكفرالشيخ، تم انتشال جثتيهما ونقلهما لمستشفى بلطيم المركزى وتحرر محضر بالواقعة.

كانت شرطة نقطة بلطيم وإسعاف بلطيم تلقيا إشارة بحالتى غرق فى شاطئ السلام بمصيف بلطيم وهما "محمد السيد المغازى"، 19 سنة، ويقيم بمدينة كفرالشيخ، و"أحمد عبد المنعم أحمد الأباصيرى"، 16 سنة، ويقيم بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك أثناء سباحتهما بشاطئ السلام، وتم انتشال الجثتين.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين، تبين وفاتهما نتيجة أسفكسيا الغرق، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لعدم وجود شبهة جنائية.

وتسلم السيد المغازى المدرس بمدرسة شهيد السلام بمدينة كفر الشيخ جثمان نجله الذى شيعت جنازته عقب الصلاة عليه بمسجد الخياط وسط تواجد المئات فى مقابر العائلة بمقابر ميت علوان.

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