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شاب ينفق 5000$ حتى يصبح شبيه Ryan Gosling

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شاب ينفق 5000$ حتى يصبح شبيه Ryan Gosling شاب ينفق 5000$ حتى يصبح شبيه Ryan Gosling

يسعى المعجبون التشبه دوماً بنجمهم المفضل، لكن في بعض الأحيان يصل هذا التشبه بالهوس كما حدث مع نيكولاس رايان الذي أنفق 5000 آلاف دولار ليصبح شبيه الممثل " Ryan Gosling".
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أن " Nicholas Ryan" من ولاية "نيوجيرسي" يرغب في أن يحصل على فك أكثر تحديدا مشابه لفك النجم " Ryan Goslingولم يكن له سبيل إلا الحل الجراحي.
وذكر طبيب التجميل "تيم نيفين"، المتخصص في جعل الناس أشبه بوجوه الممثلين، أن " Nicholas Ryan" لديه بعض التشابه مع النجم الشهير، لكن يحتاج للعمل على مناطق معينة حتى يصبح شبيه له بشكل أكبر، مضيفا أنه أجرى له عملية تجميلية تم فيها إعادة تشكيل أجزاء من الفك ليكون شبيه بالفك المربع للنجم والذي كان سببا لشهرته.
وفي الحقيقة لا يشبه Nicholas Ryanالممثل " Ryan Gosling"، لكنه أكد بعد خضوعه لتك العملية حدث فارقا كبيرا في مسيرته المهنية حيث أصبح يحصل على المزيد من الأدوار كما أن الناس أخبروه أنه يشبه "غوسلينغ".

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سيدتي