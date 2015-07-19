أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إقبال متزايد للمواطنين على مصيف رأس البر فى ثالث أيام عيد الفطر

Google+ Print
إقبال متزايد للمواطنين على مصيف رأس البر فى ثالث أيام عيد الفطر إقبال متزايد للمواطنين على مصيف رأس البر فى ثالث أيام عيد الفطر
تشهد مدينة رأس البر منذ صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك توافد الآلاف من رواد المصيف على شاطئ البحر، وسط تواجد مكثف من رجال الإنقاذ والمعدات وعربات الإسعاف موزعة بطول الشاطئ وتفعيل خيم تجمع الأطفال التائهين فى كافة المناطق الرئيسية.

من جانبه أكد محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر لـ"اليوم السابع"، أن المصيف شهد إقبالا كبيرا خلال أيام العيد، وهذا يؤكد أن المصيف أصبح يمثل أحد أهم المصايف على مستوى الجمهورية، مضيفا أن المصيف ظهر بالمظهر المشرف خلال أيام العيد بعد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الخدمات والمرافق العامة المقدمة للزائر سواء من خدمات ومستلزمات يومية ورعاية طبية بالمستشفيات وتوفير خدمات مرورية وأمنية على مدار الساعة.

يذكر أن رأس البر قد استقبل أمس، ما يقرب من مليون ونصف المليون زائر فى ثانى أيام العيد أغلبهم من رواد اليوم الواحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365