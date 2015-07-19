إقبال متزايد للمواطنين على مصيف رأس البر فى ثالث أيام عيد الفطر

تشهد مدينة رأس البر منذ صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك توافد الآلاف من رواد المصيف على شاطئ البحر، وسط تواجد مكثف من رجال الإنقاذ والمعدات وعربات الإسعاف موزعة بطول الشاطئ وتفعيل خيم تجمع الأطفال التائهين فى كافة المناطق الرئيسية.

من جانبه أكد محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر لـ"اليوم السابع"، أن المصيف شهد إقبالا كبيرا خلال أيام العيد، وهذا يؤكد أن المصيف أصبح يمثل أحد أهم المصايف على مستوى الجمهورية، مضيفا أن المصيف ظهر بالمظهر المشرف خلال أيام العيد بعد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الخدمات والمرافق العامة المقدمة للزائر سواء من خدمات ومستلزمات يومية ورعاية طبية بالمستشفيات وتوفير خدمات مرورية وأمنية على مدار الساعة.

يذكر أن رأس البر قد استقبل أمس، ما يقرب من مليون ونصف المليون زائر فى ثانى أيام العيد أغلبهم من رواد اليوم الواحد.