زحام شديد على كورنيش النيل فى ثالث أيام العيد بالمنيا

توافد المواطنون من أهالى المنيا على الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات فى ثالث أيام العيد، وشهد كورنيش النيل تزاحما شديدا من المواطنيين فى ساعات الصباح.

فيما سادت حالة من الاستياء الشديد بين كثير من المواطنين بسبب عدم وجود أماكن على الكورنيش واستغلال الباعة الجائلين للكورنيش وارتفاع أسعار المشروبات وتهالك المقاعد العامة مما دفع الكثيرين إلى مغادرة الكورنيش والبحث عن أماكن بديلة لقضاء إجازة العيد .

قال كثير من المواطنيين إن الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية تركت الكورنيش للباعة الجائلين يستغلون فيه المواطنون ويفرضون عليهم المشروبات .

قال ناصر عيد وعلى إبراهيم حضرنا إلى الكورنيش بصحبة أبنائنا لقضاء الإجاز إلا أننا فوجئنا بتردى حالة المقاعد وسوء حالة كورنيش النيل وتحكم أصحاب الكافيهات والباعة الجائلين فيه فقررنا مغادرته والعوة إلى المنازل .

فيما أضافت سعاد ماهر أنها جاءت فى ثالث أيام العيد حتى تكون الأجواء هادئة والإقبال ضعيف إلا أنها فوجئت بتزايد الإقبال وقيام الكثيرمن المواطنين بحجز أماكنهم على الكورنيش فى الساعات الأولى من الصباح.