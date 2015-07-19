أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طوارئ بمجالس مدن محافظة الغربية فى ثالث أيام عيد الفطر

Google+ Print
طوارئ بمجالس مدن محافظة الغربية فى ثالث أيام عيد الفطر طوارئ بمجالس مدن محافظة الغربية فى ثالث أيام عيد الفطر
رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى فى مجالس مدن المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لليوم الثالث على التوالى، حيث تم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر فى ثالث أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، والتنسيق مع إدارات الدفاع المدنى طوال فترة العيد لمواجهة أى حرائق أو أزمات.

وشدد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية على رؤساء المدن ضرورة التنسيق مع الإدارات والجمعيات الزراعية لعمل حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المخالفين بالبناء مستغلين إجازة العيد ومواجهة حالات التعدى فى مهدها وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن ضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون وتكثيف التواجد الأمنى بها ومواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن.

ونشر الديوان العام لمحافظة العربية بيانا بأرقام تليفونات غرف الطوارئ لقطاعات الخدمات المختلفة وجميع المديريات، ومجالس المدن لسهولة الوصول إليها من قبل المواطنين.

ورغم حالات الطوارئ التى تشهدها المحافظة إلا أن أهالى الغربية تضرروا من انقطاع مستمر للمياه طوال أيام العيد خاصة فى مدينة طنطا والقرى التابعة لها، كما انتشرت القمامة فى كل شوارع المدينة، وتحولت الميادين العامة لمقالب قمامة وسط تجاهل من المسئولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365