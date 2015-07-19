طوارئ بمجالس مدن محافظة الغربية فى ثالث أيام عيد الفطر

رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى فى مجالس مدن المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لليوم الثالث على التوالى، حيث تم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر فى ثالث أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، والتنسيق مع إدارات الدفاع المدنى طوال فترة العيد لمواجهة أى حرائق أو أزمات.

وشدد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية على رؤساء المدن ضرورة التنسيق مع الإدارات والجمعيات الزراعية لعمل حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المخالفين بالبناء مستغلين إجازة العيد ومواجهة حالات التعدى فى مهدها وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن ضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون وتكثيف التواجد الأمنى بها ومواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن.

ونشر الديوان العام لمحافظة العربية بيانا بأرقام تليفونات غرف الطوارئ لقطاعات الخدمات المختلفة وجميع المديريات، ومجالس المدن لسهولة الوصول إليها من قبل المواطنين.

ورغم حالات الطوارئ التى تشهدها المحافظة إلا أن أهالى الغربية تضرروا من انقطاع مستمر للمياه طوال أيام العيد خاصة فى مدينة طنطا والقرى التابعة لها، كما انتشرت القمامة فى كل شوارع المدينة، وتحولت الميادين العامة لمقالب قمامة وسط تجاهل من المسئولين.