أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

11 مليون جنيه لرصف الشوارع فى حى جنوب المنيا

Google+ Print
11 مليون جنيه لرصف الشوارع فى حى جنوب المنيا 11 مليون جنيه لرصف الشوارع فى حى جنوب المنيا
اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مبلغ 4 ملايين جنيه من حساب صندوق خدمات المحافظة، وذلك لتبليط الحوارى بحى جنوب المدينة، حيث تم بدء العمل فيها عن طريق مصنع البلاط بالوحدة المحلية.

كما تم تخصيص أكثر من سبعة ملايين جنيه من خطة هذا العام لرصف شوارع حى جنوب المدينة بهدف إحداث طفرة نوعية يشعر بها أهالى مدينة المنيا، ومنها شارع الجسر (بين المخابز) شمال بين الجناين، شارع الحميات، شارع خلف مجمع مدارس الزخرفية، شارع سيدى حبيب.

من جانبه أكد مجدى نصر نائب رئيس مدينة المنيا الحرص على تطوير العديد من المناطق العشوائية والمهشمة فى المحافظة، بهدف إعادة الشكل الحضارى والجمالى، والذى يساعد على بث روح البهجة والسعادة لدى المواطنين والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365