11 مليون جنيه لرصف الشوارع فى حى جنوب المنيا

اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مبلغ 4 ملايين جنيه من حساب صندوق خدمات المحافظة، وذلك لتبليط الحوارى بحى جنوب المدينة، حيث تم بدء العمل فيها عن طريق مصنع البلاط بالوحدة المحلية.

كما تم تخصيص أكثر من سبعة ملايين جنيه من خطة هذا العام لرصف شوارع حى جنوب المدينة بهدف إحداث طفرة نوعية يشعر بها أهالى مدينة المنيا، ومنها شارع الجسر (بين المخابز) شمال بين الجناين، شارع الحميات، شارع خلف مجمع مدارس الزخرفية، شارع سيدى حبيب.

من جانبه أكد مجدى نصر نائب رئيس مدينة المنيا الحرص على تطوير العديد من المناطق العشوائية والمهشمة فى المحافظة، بهدف إعادة الشكل الحضارى والجمالى، والذى يساعد على بث روح البهجة والسعادة لدى المواطنين والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.