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«داعش» يفجر الملعب الأولمبي بالرمادي العراقية

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«داعش» يفجر الملعب الأولمبي بالرمادي العراقية «داعش» يفجر الملعب الأولمبي بالرمادي العراقية

فجر تنظيم داعش في العراق، اليوم الأحد، الملعب الأولمبي في الرمادي، الذي كانت القوات الأمنية تسيطر عليه الأسبوع الماضي.

ونشر التنظيم صورا تظهر لحظة تفجير الملعب.

وذكرت قناة السومرية العراقية المحلية أن “عناصر تنظيم داعش أقدموا، اليوم، على زرع عبوات ناسفة شديدة الانفجار داخل ملعب الرمادي الأولمبي ومحيطه في منطقة الـ18 كيلو غرب الرمادي، وتفجيرها عن بعد، مما أسفر عن انهيار الملعب بالكامل”.

ونقلت القناة عن مصدر محلي قوله إن “القوات الأمنية انسحبت من منطقة الملعب الأولمبي قبل أيام”.

والرمادي الواقعة غرب بغداد، تقع بالكامل في قبضة “داعش”، فضلا عن انتشار التنظيم في مدن ومناطق عراقية أخرى.

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