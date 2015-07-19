ضبط 12 دراجة بخارية مخالفة و6 مسجلين خطر بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية ثانى أيام العيد من ضبط 12 دراجة بخارية مخالفة للقانون وبدون نمر مرورية 6 مسجلين خطر.

وكان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس تلقى إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية من ضبط 8 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، بالإضافة إلى تحرير مخالفات مرورية على الطرق 1217 سيارة بطريق السخنة للسير بسرعة مخالفة.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة إن هناك حملات مكثفة ستنطلق مساء اليوم بمنطقة الكورنيش وكل المنتزهات التى تشهد كثافة من المواطنين.