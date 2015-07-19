إصابة 23 فى 3 حوادث متفرقة ثالث أيام عيد الفطر بالسويس

أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن استقبال المستشفى العام صباح اليوم 23 مصابا فى 3 حوادث متفرقة بالطرق الصحراوية المختلفة.

قال الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحة، إن المستشفى العام استقبلت 10 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق السويس القاهرة و7 مصابين بطريق السخنة بعد تصادم سيارتين و6 مصابين فى تصادم سيارتين بطريق السويس الإسماعيلية الصحراوى.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن المصابين جميعهم حالتهم مستقرة بعد أن تم إسعافهم، وجار تحرير محاضر بالحوادث وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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