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مصرع طالب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

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مصرع طالب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية مصرع طالب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية
لقى طالب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية مصرعه وأصيب طالبان آخران، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية على طريق شبين الكوم – تلا، وذلك بسبب السرعة الجنونية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بمصرع أسامة طارق سعد 18 عاما طالب ومقيم بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم، كما أصيب كل من هيثم محمد 19 عاما وشقيقه محمود 17 عاما كانوا يستقلان الدراجة برفقة المتوفى، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية على طريق شبين الكوم – تلا، وذلك بسبب السرعة الجنونية، تم نقلهم إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365