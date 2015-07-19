وزير الصناعة : «ايطاليا» الشريك الأول لمصر بالاتحاد الأوروبي والثالث عالميًا

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا والتي ستبدأ بعد غدٍ الأربعاء، لها أهمية كبيرة.

وأضاف أن الزيارة تأتى في توقيت مهم تحرص فيه كلا الحكومتين على اتخاذ خطوات جدية في دفع سبل تعزيز مجالات التعاون التجارى والاقتصادى المشترك بين البلدين، خاصة أن إيطاليا شريك اقتصادي وتجاري مهم لمصر ومن الأسواق الكبيرة المستقبلة للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم، مضيفًا أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الإيطالية وعلى رأسهم ماتيو رينزى، رئيس الوزراء الإيطالى، وسيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، وروبيرتا بينوتى، وزيرة الدفاع الإيطالية، وباولو جينتيلونى، وزير الخارجية الإيطالى.

وأضاف الوزير أنه من المقرر أن يشهد رئيس الوزراء مراسم احتفال معرض إكسبو ميلانو بالعيد الوطنى لمصر والذي يوافق 23 يوليو، وما يرتبط بذلك من فعاليات فنية واقتصادية، وذلك تلبية لدعوة نظيره الإيطالي، كما يشهد المهندس إبراهيم محلب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين كل من الحكومة المصرية والإيطالية في مجال البترول والطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى إعلان نوايا لإنشاء مركز تكنولوجى لتقديم خدمات لمنتجى الأثاث بالمنطقة الصناعية الجديدة بدمياط.

وأشار عبد النور إلى أن الزيارة ستستمر لمدة 3 أيام، حيث من المقرر أن تبدأ بزيارة لمدينة تورينو الإيطالية، حيث يعقد المهندس إبراهيم محلب اجتماع مائدة مستديرة مع نحو 15 من كبار مسئولي الشركات الإيطالية العاملة في قطاع السيارات ومكوناتها، وذلك بالتنسيق مع اتحاد صناعات تورينو، حيث سيتم استعراض الاستراتيجية الجديدة لقطاع السيارات ومكوناتها في مصر.

كما سيلقى كلمة خلال مشاركته في منتدى الأعمال الذي ينظمه كل من بنك إنتيسا سان باولو ومركز الدراسات السياسة الدولية ISPI بأكاديمية العلوم بمدينة تورينو.

ويرأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس الأعمال المصري الإيطالي بشقيه والذي سيتم خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشروعات القومية المهمة والتي توليها الحكومة أهمية كبيرة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبى، إلى جانب مبادرة التجارة الخضراء، ومشروع مدينة الأثاث بدمياط، وكذا مدينة الروبيكى للجلود.

وأشار إلى أنه سيتم إستعراض فرص زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الـ 11 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، ويتناول اجتماع مجلس الأعمال أيضًا استعراض فرص التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب الفنى والمهنى للارتقاء بمستوى العمالة المصرية.

وحول الاستعدادت الخاصة بالاحتفال بالعيد الوطنى المصرى ضمن فعاليات معرض إكسبو ميلانو أشار عبد النور إلى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أعدت عدد من الفعاليات داخل الجناح المصرى المشارك بالمعرض إلى جانب إقامة حفل للفنون الشعبية لفرقة رضا.

ولفت إلى أن الجناح المصرى أعد احتفاليتين يومى 25 و26 من يونيو الماضى للاحتفال بشهر رمضان الكريم والتي تم خلالها تقديم عروض فنية شعبية، وتذوق للأطعمة المصرية على المسرح الموجود بمنطقة دول حوض البحر المتوسط وذلك بالتنسيق مع المكتب التجارى المصرى بميلانو.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع إعلان نوايا بين كل من الحكومة المصرية والإيطالية بشأن سبل تطوير التعاون بين البلدين وذلك من خلال إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتدريب والمساعدات التقنية وتبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تطوير التجمعات الصناعية المصرية وتسهيل شراكاتها مع نظيراتها الإيطالية.

وأشار إلى أن الجانب الإيطالى سيقوم بإنشاء مركز تكنولوجي متخصص في تصميم وإنتاج الأثاث “مدينة الأثاث الجديدة بدمياط” والمجهز بأحدث التقنيات الإيطالية ليكون إحدى الوسائل الفاعلة في تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.