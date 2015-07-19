اندلاع حريق في جبال قنديل على الحدود التركية العراقية

اندلع حريق كبير على سفوح جبال قنديل الممتدة إلى مدينة شرناق بجنوب شرقى تركيا على الحدود التركية–العراقية، مقر قياديى منظمة حزب العمال الكردستانى.

وذكرت صحيفة (حرييت) التركية، اليوم الأحد، أن قياديى المنظمة الانفصالية اتهموا فرق الإطفاء بعدم التدخل السريع، فضلا عن عدم تدخل الطائرات المروحية لإخماد النيران المشتعلة.

كما اتهمت المنظمة الانفصالية الجيش التركى بتدبير عملية اندلاع النيران فى جبال قنديل فى ظل التحركات العسكرية فى الآونة الأخيرة فى المنطقة والقصف المدفعى المستمر لكتيبة المدفعية الحدودى على سفوح الجبال.

> أ ش أ

>

>