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وزير الدفاع يهنئ ولي ولي عهد السعودية بعيد الفطر

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وزير الدفاع يهنئ ولي ولي عهد السعودية بعيد الفطر وزير الدفاع يهنئ ولي ولي عهد السعودية بعيد الفطر

هنأ  الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال  اتصال هاتفي، اليوم، بحلول عيد الفطر المبارك.

كما تلقى ولى ولى العهد اتصالا من وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك. وذكرت وكالة الأنباء أن الأمير محمد بن سلمان أبدى الشكر لهما على تهنئتهما، داعيا المولى أن يعيده على المسلمين والعالم أجمع بالخير والاستقرار. وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه جرى خلال الاتصالين أيضا استعراض أوجه التعاون العسكرى ومجالات دعمه وتعزيزه.
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