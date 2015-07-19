صحيفة سعودية : مصر بحاجة إلى دعم عربي ودولي لمواجهة «إرهاب الصدمات المفاجئة»

وقالت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان “إفساد الفرحة”، إن جماعات العنف والإرهاب فى مصر أبت إلا أن تعكر صفو الاحتفال بعيد الفطر، فخلفت اشتباكاتها مع الأهالى ورجال الشرطة، مؤكدة أن استهداف القنصلية الإيطالية فى قلب العاصمة المصرية واغتيال النائب العام ثم استهداف أكمنة الجيش شمال سيناء، يأتى فى إطار خطة ممنهجة لنشر الفوضى والخوف وضرب الاستقرار فى مصر”.

وأضافت أن مخطط العبوات الناسفة والسيارات المفخخة ضد سفارات بعض الدول ذات العلاقة الطيبة مع القاهرة، والمناطق السياحية والمرافق الحيوية، يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى من خلال ضرب السياحة التى تشكل رافدا رئيسا من إجمالى الدخل القومى لمصر، فى الوقت الذى تعانى فيه موازنتها العامة من عجز كبير فضلا عن ارتفاع الدين المحلى.

واختتمت الصحيفة بالقول “إنه رغم استمرار التظاهرات والمواجهات وسقوط الضحايا، واستهداف مؤسسات الدولة، وتخطيط جماعات الإرهاب لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية، فإن مصر تعى تماما هذه المخططات المشبوهة، وتقف لها بالمرصاد من خلال يقظة أجهزتها الأمنية واستعدادها الدائم لتوفير الحماية الكاملة، إلا أنها تحتاج وبدون شك إلى دعم عربى ودولى لمواجهة إرهاب “الصدمات المفاجئة”.

أ ش أ