اليوم.. وقفة لطلاب الأزهر للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية

أعلن طلاب الأزهر الشريف على عدة صفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مشيخة الأزهر الشريف ردا على تدنى نسبة النجاح فى الدور الأول بالثانوية الأزهرية هذا العام والتى بلغت 28.1%، وهى الأقل فى تاريخ التعليم الأزهرى، حيث دشن الطلاب عددا من الصفحات حملت أسماء مختلفة منها "تمرد طلاب الأزهر"، وآخر بعنوان "غضب الأزهر"، "معا لمقاطعة امتحانات الدور الثانى بالأزهر".

وعدد الطلاب مطالبهم بإقالة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى إعادة تصحيح أوراق الأسئلة، كما طالب البعض بإلغاء الرسوم المقررة على طلبات إعادة تصحيح ورق الأسئلة والمقدرة بـ100 جنيه، وأعلن الطلاب أن أولياء أمورهم سيشاركونهم الوقفة الاحتجاجية والتى لن تكون الأخيرة، حتى تتحقق مطالبهم.

وحدد الطلاب هتافات سيرددونها أثناء وقفتهم منها "إيييه" والتى استخدمها الفنان عادل إمام فى مسلسل أستاذ ورئيس قسم، و"ياللى بتسأل إحنا مين أحنا الطلبة المظلومين"، "مش هنسلم مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى"، "أنا أزهرى حر وهوريكو المر"، "قول ومتخفشى شومان لازم يمشى"، "مش هنسلم مش هنبيع حق الطلبة مش هيضيع".

من ناحية أخرى أعلن قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية والتى تبدأ يوم الثلاثاء القادم وتستمر لمدة شهر كامل، وتم تخصيص أيام لكل محافظة حتى يتم تفادى تكدس الطلاب أمام لجنة التصحيح، وتم تخصيص يوم السبت لتقديم التظلمات لمحافظات كفر الشيخ والقليوبية والفيوم وبنى سويف، وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية، وتم تحديد يوم الثلاثاء التالى مباشرة للتعرف على ورقة الإجابة.

كما تم تحديد يوم الأحد لمحافظات المنيا والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب القاهرة، وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية، على أن يتم التعرف على أوراق الأسئلة يوم الأربعاء التالى مباشرة.

وتم تخصيص الاثنين لمحافظات سوهاج والبحر الأحمر وأسوان وشمال وجنوب سيناء، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة بالعباسية، وتم تحديد نفس اليوم للاطلاع على ورقة الأسئلة.

كما تم تحديد يوم الثلاثاء لمحافظات البحيرة والإسكندرية والغربية وشمال وجنوب الجيزة "عدا الواحات البحرية"، وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية، وتم تحديد موعد الاطلاع على ورقة الأسئلة يوم السبت التالى مباشرة.

وتم تحديد يوم الأربعاء لمحافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والمنوفية، وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية، وتحديد يوم الأحد التالى مباشرة للاطلاع على ورقة الأسئلة.

كما تم تحديد يوم الخميس لمحافظات أسيوط والوادى الجديد وقنا والأقصر ومرسى مطروح والواحات البحرية، وذلك بمقر معهد فتيات العباسية، ويتم الاطلاع على ورقة الأسئلة فى نفس اليوم.

ويتم سداد الرسوم وقدرها 100 جنيه عن المادة الواحدة بالمناطق والمعاهد الأزهرية التابع لها الطالب، ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة للطالب بمفرده مصطحبا معه بطاقة الرقم القومى أو استمارة النجاح مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

ويحق للطالب الطعن مرة واحدة فى أى مادة ولن يسمح بالطعن مرة ثانية فى نفس المادة، على أن تكون مواعيد الاطلاع والتعرف على ورقة الإجابة تبدأ بلجنة النظام والمراقبة من الساعة السابعة صباحا وتنتهى فى تمام الثانية من بعد الظهر.

- وقفة لطلاب الثانوية الأزهرية غدا أمام المشيخة لإعادة تصحيح الإجابات

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