7 أطعمة تساعد على تبييض أسنانك أهمها الفراولة والأناناس

الأسراف فى التدخين وتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، من أهم العوامل التى تساعد على اصفرار الأسنان.

و فى هذا السياق، تشير الدكتورة نيفين بشاى استشارى طب تجميل الأسنان، أن الإكثار من تناول القهوة والشاى والنسكافية يتسبب فى الإصابة باصفرار الأسنان، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تستخدم للقضاء على هذا الاصفرار.

وتتابع استشارى طب تجميل الأسنان، أن الحل الأمثل للحفاظ على صحة أسنانك ولونها هو اهتمامك بتناول الطعام الصحى.

>وتقدم استشارى طب تجميل الأسنان، بعض النصائح الغذائية التى تعتمد بشكل خاص على تناول قدرا من الخضراوات والفواكه وتساعد فى الحفاظ على صحة وتبيض الأسنان، ومنها:

>1- الإكثار من تناول التفاح.

>2- يمكنك تناول الجزر فهو غنى بالألياف والماء التى تساعد على تبيض الأسنان.

>3- الفراولة نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سى.

>4- الكرفس.

>5- البرتقال .

>6- الأناناس.

>7- الكمثرى.