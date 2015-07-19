أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

7 أطعمة تساعد على تبييض أسنانك أهمها الفراولة والأناناس

Google+ Print
7 أطعمة تساعد على تبييض أسنانك أهمها الفراولة والأناناس 7 أطعمة تساعد على تبييض أسنانك أهمها الفراولة والأناناس
الأسراف فى التدخين وتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، من أهم العوامل التى تساعد على اصفرار الأسنان.

و فى هذا السياق، تشير الدكتورة نيفين بشاى استشارى طب تجميل الأسنان، أن الإكثار من تناول القهوة والشاى والنسكافية يتسبب فى الإصابة باصفرار الأسنان، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تستخدم للقضاء على هذا الاصفرار.

وتتابع استشارى طب تجميل الأسنان، أن الحل الأمثل للحفاظ على صحة أسنانك ولونها هو اهتمامك بتناول الطعام الصحى.
>وتقدم استشارى طب تجميل الأسنان، بعض النصائح الغذائية التى تعتمد بشكل خاص على تناول قدرا من الخضراوات والفواكه وتساعد فى الحفاظ على صحة وتبيض الأسنان، ومنها:
>1- الإكثار من تناول التفاح.
>2- يمكنك تناول الجزر فهو غنى بالألياف والماء التى تساعد على تبيض الأسنان.
>3- الفراولة نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سى.
>4- الكرفس.
>5- البرتقال .
>6- الأناناس.
>7- الكمثرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365