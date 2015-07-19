لعيد صحى ومفيد وكله نشاط.. أديها سى فوود

العيد محتاج تغيير، كلمة يرددها كل من أقبل عليه العيد هذا العام ويحتاج لاستراحة من طعام رمضان الغنى والدسم، وهذا هو رأى الأطباء أيضا الذين أكدوا على أن التغيير فى نوعيات الطعام يساعد على تجديد النشاط وإمداد الجسم بالعناصر التى لم ينالها منذ فترة.

الدكتور حسن على أخصائى الجهاز الهضمى، أكد على هذه الحقيقة، وأوضح أن تناول الأصناف الذى لم يتذوقها الشخص منذ فترة تساعد على تجديد نشاطه وطاقة الجسم وتفيد الصحة وتمده بالعناصر والفيتامينات المطلوبة، وتلقى استحسانا لديه وتساعده على الشعور بالشبع وراحة المعدة فى الوقت ذاته.

وتابع حسن مؤكدا على أن المأكولات البحيرة أحد أهم الأصناف التى تمد الجسم بالفسفور والترطيب الذى يحتاج، وتمده بالعناصر التى تنقصه، ومن أهم مميزاتها إمداد الجسم بالطاقة والنشاط نظرا لحالة الخمول التى تصيب الجسم فى أيام العيد وأثناء الإجازات.

أصناف البحرية كالكابوريا والجمبرى والسمك، وأنواع الاستاكوزا والكاليمارى، مريحة للمعدة وخفيفة للغاية، وتساعد على الشعور براحة الأمعاء، وراحة الجسم وعدم شعوره بآلامه اليليلة المعروفة، ولذا فينصح حسن بضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء خلال العيد والتركيز على المأكولات البحرية، وبشكل خاص الكابوريا التى تمد بالطاقة والفسفور والمعادن والأملاح المعدنية المفيدة.