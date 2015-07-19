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الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار شمال الصعيد والقاهرة 36 درجة

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الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار شمال الصعيد والقاهرة 36 درجة الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار شمال الصعيد والقاهرة 36 درجة
تؤكد حالة الطقس فى ، اليوم الأحد، أن يسود جو معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة، رطب على الوجه البحرى والقاهرة، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً على كل الأنحاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الصغرى 24 العظمى 36

الإسكندرية

الصغرى 22 العظمى 33

مطروح

الصغرى 20 العظمى 32

بورسعيد

الصغرى 24 العظمى 32

دمياط

الصغرى 23 العظمى 33

بلطيم

الصغرى 25 العظمى 32

الإسماعيلية

الصغرى 23 العظمى 37

السويس

الصغرى 23 العظمى 37

العريش

الصغرى 21 العظمى 35

نخل

الصغرى 18 العظمى 37

طابا

الصغرى 22 العظمى 38

الطور

الصغرى 25 العظمى 38

مرسى علم

الصغرى 27 العظمى 41

الغردقة

الصغرى 29 العظمى 41

شرم الشيخ

الصغرى 30 العظمى 39.

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