الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار شمال الصعيد والقاهرة 36 درجة

تؤكد حالة الطقس فى مصر ، اليوم الأحد، أن يسود جو معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة، رطب على الوجه البحرى والقاهرة، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً على كل الأنحاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

الصغرى 24 العظمى 36الصغرى 22 العظمى 33الصغرى 20 العظمى 32الصغرى 24 العظمى 32الصغرى 23 العظمى 33الصغرى 25 العظمى 32الصغرى 23 العظمى 37الصغرى 23 العظمى 37الصغرى 21 العظمى 35الصغرى 18 العظمى 37الصغرى 22 العظمى 38الصغرى 25 العظمى 38الصغرى 27 العظمى 41الصغرى 29 العظمى 41الصغرى 30 العظمى 39.