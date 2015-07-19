ارتفاع عدد المصابين فى حريق "البكاروة" بكفر الشيخ لـ9 أشخاص

ارتفع عدد المصابين فى حريق أحد المنازل السكنية بعزبة الوز التابعة للبكاروة مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، لـ9 مصابين بين حروق وإغماءات واختناقات، بالإضافة لمصرع طفل عمره عامين.

تم تقل المصاين لمستشفى سيدى سالم المركزى وحالتين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى سيدى سالم، وهرعت سيارات الدفاع المدنى لإخماد النيران بمساعدة أهالى القرية.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE/2270171#.VasJhfmqqko