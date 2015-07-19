أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ارتفاع عدد المصابين فى حريق "البكاروة" بكفر الشيخ لـ9 أشخاص

Google+ Print
ارتفاع عدد المصابين فى حريق "البكاروة" بكفر الشيخ لـ9 أشخاص ارتفاع عدد المصابين فى حريق "البكاروة" بكفر الشيخ لـ9 أشخاص
ارتفع عدد المصابين فى حريق أحد المنازل السكنية بعزبة الوز التابعة للبكاروة مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، لـ9 مصابين بين حروق وإغماءات واختناقات، بالإضافة لمصرع طفل عمره عامين.

تم تقل المصاين لمستشفى سيدى سالم المركزى وحالتين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى سيدى سالم، وهرعت سيارات الدفاع المدنى لإخماد النيران بمساعدة أهالى القرية.

موضوعات متعلقة:
>مصرع طفل وإصابة 5 باختناقات فى حرائق بثلاث قرى بكفر الشيخ

http://www.youm7.com/story/2015/7/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE/2270171#.VasJhfmqqko

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365