بالصور.. أعمدة الكهرباء المتهالكة كارثة تُهدد الأطفال بقرية بسيدى سالم

أعمدة كهرباء متآكلة وأسلاك عارية.. هذا هو المشعد لجميع أعمدة الإنارة فى قرية المنشية الجديدة التابعة لمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ.

هانى محمد المصرى "من أهالى القرية" يقول: المجلس المحلى لمركز ومدينة سيدى سالم وكهرباء الريف سيتسببون فى موت عشرات الأطفال، بسبب الأسلاك وأعمدة الكهرباء المكشوفة فى قرية المنشية الجديدة القبلى، بجوار مسجد التقوى التابعة لمركز سيدى سالم.

ويضيف: طالبنا الكهرباء بتغيير الأسلاك والأعمدة المتآكلة، وكان ردهم أنه سيتم تغييرها بأعمدة قديمة فى مقابل 100جنيه عن كل عمود دون تحرك حتى الآن.

وتقول ليلى محمد "ربة منزل": نطالب محافظ كفر الشيخ بإجراء تحقيق فورى عن الكارثة وتغيير الأعمدة والأسلاك، ومحاسبة رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ومسئول الكهرباء عن هذه الكارثة.



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