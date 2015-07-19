الحوثيين يؤكدون استعدادهم للانتقال إلى مرحلة "الخيارات الاستراتيجية"

قال الناطق الرسمى باسم جماعة أنصار الله الحوثية اليوم السبت إنهم مستعدون للانتقال إلى "مرحلة الخيارات الاستراتيجية"، وأشار إلى أن التطورات التى حدثت فى مدينة عدن جنوبى اليمن "أكدت أن الخطر الحقيقى الذى يهدد اليمن هو الخارج وأطماعه"، على حد قوله.

وقال محمد عبد السلام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تطورات عدن أكدت أن الخطر الحقيقى الذى يهدد اليمن وقضاياه الوطنية وفى مقدمتها القضية الجنوبية هو الخارج وأطماعه ".

وأوضح، أن خيارات اليمنيين مفتوحة على كل الاحتمالات، وحاضرة للتوجه إلى مختلف جبهات القتال "استعدادا لما توجبه تطورات المعركة، وتأكيدا على استعدادها للانتقال إلى مرحلة الخيارات الاستراتيجية".

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