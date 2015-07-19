المجالس التخصصية: لم ولن نضع توصيات قانون تنظيم الجامعات دون حوار مجتمعى

قال الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن المجلس الرئاسى للتعليم والبحث العلمى، لم يضع توصيات حتى الآن بشأن قانون تنظيم الجامعات ولم يعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور طارق شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما دار داخل المجلس هو مجرد تشاورات وآراء وأفكار تطرح بشأن القانون، ولم تكتمل بعد وتصل إلى مرحلة النضج وتصبح توصيات، مؤكدًا أن هذه الأفكار لن يتم صياغتها إلى توصيات أو تعرض على الرئيس دون المشاركة المجتمعية الكاملة مع كل الجهات، مثل أعضاء هيئة التدريس والجهات البحثية والنقابات والجامعات، وغيرها من الجهات المعنية بهذا القانون.

وأشار إلى أنه سيلتقى الدكتور ماجد القمرى رئيس اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى لصياغة القانون، لتنسيق العمل بين المجلس واللجنة، مؤكدًا أن هذا سيخدم القانون.

وتابع شوقى، أن المجالس كافة مهتمة جدًا بالتشاور مع كل الجهات المجتمعية والوزارات قبل عرض أى قانون على الرئيس، ومن بينها المجلس التخصصى للتعليم، مؤكدًا أنه لن يتم عرضه إلا بمشاركة المعنيين حتى لو تم مناقشته لـ6 أشهر أو أكثر.

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