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حريق هائل فى مراكب على شواطئ سفاجا وتفحم مركبين

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة سفاجا على حريق التهم مركبين أحدهما تحت الإنشاء والآخر كان تحت الصيانة على شواطئ مدينة سفاجا، وجار إعداد تقرير لحصر الخسائر المادية ومعرفة سبب الحريق.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد إيهاب الدهشان رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا يفيد بنشوب حريق أدى إلى التهام مركبين كبيرين أحدهما تحت الإنشاء والآخر كان داخل الصيانة.

أسفرت النيران على التهام المركبين، وتم الدفع بعدد 6 سيارات حماية مدنية وجار حصر الخسائر المادية ولا توجد خسائر بشرية، فيما تبين من التحريات الأولية التى أجراها النقيب الحسين حلمى معاون مباحث قسم شرطة سفاجا أن الحريق قد يكون بسبب ماس كهربائى.

جانب من الحريق -اليوم السابع -7 -2015
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جانب من الحريق

النيران داخل الترسانة -اليوم السابع -7 -2015
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النيران داخل الترسانة

النيران تلتهم مركبين بسفاجا -اليوم السابع -7 -2015
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النيران تلتهم مركبين بسفاجا


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