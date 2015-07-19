الصحافيون يعلنون أنهم لن يحضروا العروض الخاصة بأفلام السبكي بعد اليوم

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

في مناخ من سوء التنظيم كما هو معتاد في عروض أفلام "السبكي"، أقيم العرض الخاص بفيلم "شد أجزاء" في سينما "نايل سيتي"، بحضور أبطال العمل وهم: محمد رمضان الذي جاء برفقة زوجته وشقيقه ومدير أعماله، وياسر جلال، والمؤلف محمد سلمان عبد الملك، ومخرج الفيلم حسين المنياوي، كما حضر لاعب كرة القدم شيكابلا وهو صديق مقرب من بطل الفيلم محمد رمضان، لتهنئته على الفيلم، وكان لافتاً الأنظار حضور الفنان المغربي سعد المجرد الذي تربطه علاقة صداقة برمضان أيضاً.

يذكر أن دنيا سمير غانم وإياد نصار ظهرا ضيفا شرف في الفيلم الذي ينتجه احمد السبكي.

من جهة ثانية، لم يتمكن عدد كبير من الصحفيين من دخول العرض الخاص، وتدخّل رجال الأمن لمنعهم من الدخول في مشهد مهين، حيث أعلن عدد كبير من الصحافيين أنهم لن يحضروا بعد اليوم أي من العروض الخاصة بالسبكي لما تتضمنه من إهانه للصحفيين.

وبعد حدوث مشادات كادت أن تتطور لاشتباكات بالأيادي، قام أحمد السبكي بفتح قاعة أخرى لتلبية عدد الحضور الكثيف.

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