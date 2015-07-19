7 نصائح للحد من زيادة وزنك أهمها ماتنامش كتير

فى الإجازات والأعياد تفسد كل الأنظمة الغذائية، إلا لمحبى الرشاقة والمحافظين على أوزانهم من السمنة المفرطة والزيادة غير المحسوبة، وعشان متضربش فى العيد يقدم لك الأطباء الحل السريع والنصائح المباشرة للحفاظ على وزنك من الزيادة الطبيعية فى الأعياد، بسبب الراحة وتوافر الكثير من الطعام.

الدكتور أحمد علاء أخصائى السمنة والنحافة، أكد على أن الأعياد مواسم زيادة الوزن، بسبب العادات الغير صحية التى يمارسها الشخص خلال أيام إجازاته، كتناول الطعام بشراهة ودون حساب، لذا يقدم الدكتور علاء مجمعة من النصائح الصحية التى على الراغب فى الحفاظ على وزنه من الزيادة اتباعها:

- قلل وقنن تناول الكحك والبسكويت والغريبة

- ابتعد عن المشروبات الغازية واستبدلها بالمشروبات الدافئة الطبيعية، فالمياه الغازية تزيد الوزن أضعاف المشروبات المسكرة

- اهتم بالتركيز على استهلاك ما يعادل لتر من المياه كل ساعتين على أقصى تقدير لتنعم بحارق طبيعى للدهون.

- ابتعد عن تناول الفسيخ والرنجة، واهتم بتناول الأسماك الطبيعية غير المملحه المشوية

- ابتعد عن النوم لساعات طويلة على الرغم من إنها إجازة، إلا أن عليك الحرص على بذل الجهد وممارسة الرياضة خلالها لضمان الثبات على الوزن حتى فى المنزل

- ابتعد عن الإفراط فى تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لأنها تزيد الوزن بشكل سريع لسرعة امتصاصها تناول الكثير من الحلويات يمد بالكثير من السعرات الحرارية غير المطلوبة فتجنبها

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