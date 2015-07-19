تجمهر أهالى قرية بميت غمر بالدقهلية للمطالبة بتغيير محول كهربائى بعد احتراقه

تجمهر عدد من أهالى قرية الحاكيمة التابعة لمركز ميت غمر، مساء أمس، اعتراضًا على تكرار انقطاع الكهرباء بسبب ضعف محول كهرباء، ومنعوا الفنين من إصلاحه وطالبوا بتغيره.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتجمع قُرابة 100 شخص من أهالى قرية الحاكمية دائرة المركز، بجوار محول الكهرباء الكائن بمدخل القرية، وقيامهم بمنع فنيين هندسة كهرباء قُرى ميت غمر من إصلاح المحول، وعلى الفور انتقلت قيادات المركز وضباط وحدة المباحث والقوة المناسبة لمكان البلاغ - برئاسة السيد اللواء مساعد مدير الأمن.

وبالفحص تبين تضرر المتجمعين من تكرار انقطاع التيار الكهربائى عن القرية، وحال قيام الفنيين بإصلاح العُطل وتغيير السكينة الخاصة بالمحول، قاموا بمنعهم من أداء عملهم، لرغبتهم فى استبدال المحول الموجود بآخر جديد أكبر قدرة، وبسؤال مدير هندسة كهرباء قرى ميت غمر، قرر أن العُطل حدث نتيجة زيادة الأحمال على المحول، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائى عن القرية.

تم الاتصال بوكيل وزارة الكهرباء بالدقهلية - حيث أفاد بأنه جارِ استبدال المحول بآخر جديد يستوعب زيادة الأحمال، وتم إسداء النصح والإرشاد للمتجمعين فاستجابوا وانصرفوا فى هدوء، وقام الفنيون بإصلاح العُطل، وإعادة التيار الكهربائى، فى ظل تأمين القوات المتواجدة وهدوء الحالة الأمنية، وتحرر عن ذلك محضر إدارى مركز شرطة ميت غمر .

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