مصرع وإصابة 8 من أسرة واحدة فى حادث سير بالدقهلية

لقى أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب أربعة أطفال من نفس العائلة، فى حادث سير على طريق شربين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث على طريق (دمياط/المنصورة الغربى) أمام قرية "السعدية" دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قيادات المركز وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال قيادة المدعو "محمود.س"، 39 سنة تاجر، ومقيم دائرة قسم أول المنصورة لسيارته الملاكى باتجاه المنصورة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق، نتج عنه وفاته ووفاة، "رحاب.م"، 25 سنة ربة منزل (زوجة قائد السيارة) و"أشرف.م" 48 سنة، موظف (زوج شقيقة قائد السيارة) و"سماح.س" 34 سنة ربة منزل (شقيقة قائد السيارة وزوجة المتوفى الثالث)، حيث تم نقل جثمانى الأول والثالث إلى مستشفى شربين العام، والثانية والرابعة مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأصيب 4 أطفال، "رودينا " 3 سنوات، و"هنا " 4 سنوات، و"تـــاليا" عامان (نجلة قائد السيارة)، و"نورسين" 3 سنوات بسحجات وكدمات واشتياه الكسور، وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

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